FoundingBaseが運営するグランピング宿泊施設「長崎鼻ビーチリゾート」(大分県豊後高田市)は、11月29日・30日に「焚き火カフェ」を開催する。時間は12:00〜16:00。長崎鼻ビーチリゾート「長崎鼻ビーチリゾート」は、長崎鼻海水浴場内にある「海とすごす一日」がコンセプトのアウトドア施設。「海・砂浜・夕陽・星空」の4つの自然を一つの場所で味わうことができ、時間と共に移り変わる非日常の体験を楽しむことができるという。「