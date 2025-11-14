ＮＴＴドコモは１４日、プロボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝ら日本人６選手が参戦する興行「ＴＨＥＲＩＮＧＶ：ナイト・オブ・ザ・サムライ」（１２月２７日、サウジアラビア・リヤド、ムハマド・アブド・アリーナ）を視聴できる「Ｌｅｍｉｎｏペイ・パー・ビュー配信（ＰＰＶ）」のチケット販売を開始したことを発表した。ＰＰＶチケットは、事前販売が４９５０円、当日販