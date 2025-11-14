岡山南警察署 14日夕方、岡山市南区妹尾の2階建てのアパートで火事があり、2階にある2部屋が全焼し、そのうち火元の部屋から性別不明の1人が遺体で見つかりました。 警察などによりますと、14日午後4時10分ごろ、「建物の2階が燃えている」と近くに住む人から119番通報がありました。火は約1時間半後に消し止められました。 火元の部屋に住む90歳の女性と連絡が取れておらず、警察が身元を確認しています。そのほ