Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」で小学館のセールが開催中。幅広いジャンルの作品をお得に楽しむことができるこのセールでは、『生殖記』や『アルプス席の母』など今年の本対象にノミネートされた話題の作品も多数ラインナップ！ 本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、オススメの本をピックアップ。ぜひこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書時間を楽しんでみてはい