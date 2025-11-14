11月14日、高知市で開幕した恒例のふるさとまつり。県内各地の自慢の味を求めて朝から多くの人で賑わいました。人だかりができていたのは室戸市。重なり合って所狭しと並んだキンメダイやアジの干物が飛ぶように売れていました。毎年大人気の四万十市の栗。ふかしたてで熱々のびっ栗まんじゅうは、行列が途切れることはありませんでした。日替わりで登場するふるさと鍋のコーナーは、土日それぞれ3種類の鍋が楽しめま