Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、11月14日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目はBEAST X・下石戟（協会）。チームは3年目のシーズンで最高ポイントを更新するなど好調。チームの中核になった下石が、さらに伸ばすか。【映像】下石戟、BEAST Xをさらに未知の世界に導くか過去2シーズンは低迷、特に昨シーズンは大敗を喫したBEAST Xだが下石、さらにキャプテン・東城りお（連盟）の加入により状況は激変。チーム