Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、11月14日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目は渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）。チームは前回、デイリーダブルで一気に3位まで急浮上。松本も上昇気流に乗って個人プラスにたどり着きたいところだ。【映像】渋谷ABEMAS、さらに走るか 松本吉弘が先発開幕から約2カ月、下位集団に甘んじる時期が長かった渋谷ABEMASだが、ここに来てようやく歯車が噛み合い始めた。前回は白鳥翔（