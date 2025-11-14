ファミリーマートは、おにぎり専門店「ぼんご」監修のおむすびの新作を11月18日から販売する。「ぼんご」の監修は今年3月と8月の販売に続き三度目。今回は新たに「ふわうま製法」を導入した2種類が登場。加えて「直巻おむすび」2種類も登場する。ファミリーマートがおにぎり専門店「ぼんご」監修のおむすびの新作を発表○大谷翔平をおむすびアンバサダーに起用、売れ行き絶好調発表会で、11月のおむすびキャンペーンとおむすびアン