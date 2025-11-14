再稼働の判断が最終局面を迎えるなか、花角知事が7年ぶりに柏崎刈羽原発を視察し「セキュリティーは格段に改善している」と評価しました。 その後、原発から30km圏内の自治体トップと意見交換。長岡市の磯田市長は「判断には時間をかけた方がいい」とした一方、そのほかのトップは「知事に一任する」との考えを伝えました。 刈羽村にある原発の訓練センターを訪れた花角知事。 ■花角英世知事 「訓練の状