11月14日、フジテレビ系『ノンストップ！』にVTR出演したかまいたち・濱家隆一が、YouTube撮影でのハプニングを明かした。【関連】かまいたち濱家、薄毛を自ら周囲に明かした理由「腫れものに触るみたいなんは絶対イヤ」番組では、世界初となる『ドラゴンボール』オフィシャルストアのオープニングイベントに登場したかまいたちに対するインタビューの模様を公開。この中で、濱家は“意図せずオープンになってしまったこと”がある