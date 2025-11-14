横田めぐみさんが北朝鮮に拉致されてから2025年11月14日で48年です。めぐみさんが通った新潟市の小学校で帰国を願う集会が開かれました。 1977年11月15日当時、新潟市の寄居中学校の1年生だった横田めぐみさんは下校途中、北朝鮮に拉致されました。 ■新潟市立新潟小6年 石山愛莉さん 「めぐみさん、一日でも早く日本に帰ってくることを願っています。私たちもめぐみさんのためにできることを続けていきます。」 めぐみ