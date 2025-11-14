日本代表は14日、親善試合として戦うガーナ代表とのスタメンを発表した。10月シリーズでは南米勢と対戦し、パラグアイ代表に2-2、そしてブラジル代表には2点のビハインドから大逆転劇を見せ3-2の勝利。歴史に残る勝利を記録した。そして11月シリーズではアフリカの強豪ガーナ代表と南米のボリビア代表との親善試合を行う。初戦は豊田スタジアムで行うガーナとの一戦、先日発表された新たなユニフォームを身に纏って戦う。そんな一