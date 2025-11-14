今井は日本人選手の獲得に熱心なトロントのニーズに適った選手だ(C)産経新聞社今季、32年ぶりにワールドシリーズの舞台を踏んだア・リーグ王者が、話題の日本人投手獲得へ動くのか。西武からポスティングでメジャー移籍を目指す今井達也の移籍先候補として、ブルージェイズの名前が挙がっている。米メディア『Sports Illustrated』が配信したトピックの中で、今井が同球団にとっての”理想的な補強“であると評している。【動画