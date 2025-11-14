これからの時期、鍋料理などに欠かせないこんろの使用が増えてきます。一方で、誤った使い方が原因で火事が発生するケースが急増していて、特に若い世代への注意を消防が呼び掛けています。金沢市消防局が行った、カセットこんろを使って少量の油を加熱し続けた際の再現実験です。金沢市消防局によりますと、金沢市内で2025年に入って発生した火災は60件で、そのうちの12件がこんろ火災です。少量の油での「揚げ焼き」に潜む落とし