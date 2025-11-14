今回、放火の容疑で逮捕された３人のうち、稲葉容疑者と元保険調査員の深町容疑者は岡山や岐阜など全国で同様の犯行を繰り返したとして起訴されています。このうち稲葉容疑者が２０２５年４月、上富良野町で東京都の７２歳男性が死亡する火災が起きたアパートの所有者の関係者であることがわかりました。捜査関係者によりますと、この火災について稲葉容疑者の関与がなかったか慎重に調べているということです。