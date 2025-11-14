１５日の韓国初戦に先発する侍ジャパンのオリックス・曽谷龍平投手が１４日、東京ドームでの前日練習に参加し、“最終調整”を終えた。１５日からは強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」に臨む。初戦先発の大役を託された左腕は、「投げるイニングはピシッと投げられるような準備はした。緊張せずに投げたい。もうやるしかないです」と、腕をまくった。前回大会が行われた２３年は、ルーキーイヤー。