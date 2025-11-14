ＤｅＮＡの秋季トレーニングテスト参加を終えた台湾代表のライル・リン（林家正）捕手が１４日、日本でのプレーを熱望した。４日間にわたるテスト最終日のこの日は横須賀市内の球団施設でシートノックなどに参加。昨年１１月のプレミア１２決勝で、巨人の戸郷から本塁打を放った２８歳は「日本のプロ野球にはすごく興味がある。日本の野球をいろいろ勉強したい。チャンスがあったらぜひ挑戦したい」と意欲を示した。相川監督