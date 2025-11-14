日本ハムは１４日、伏見寅威捕手との交換トレードで阪神・島本浩也を獲得した。電撃トレードの裏には、出場機会を求めた伏見と左の中継ぎ投手を厚くしたかった球団との思惑が一致した背景がある。日本ハムにとって左の中継ぎ投手の補強は今オフの大きなテーマだった。今季、左の中継ぎで最多登板を果たしたのは、河野の３２試合で、４０歳の宮西が３１試合で続く。シーズン後半には、上原がセットアッパーとして台頭し、２７試