７日に虚血性心不全で死去した中京大中京高（愛知）サッカー部で監督を務めた道家歩さん（享年６０）の告別式が１４日、名古屋市守山区の斎場で営まれた。サッカー界の関係者ら２００人以上が参列し、別れを惜しんだ。告別式では親交のあったトヨタ自動車の豊田章男会長、サッカー日本代表の森保一監督、道家さんがＪ１名古屋時代に担当スカウトとして入団に導いたＵ―２３日本代表の大岩剛監督らの弔電が読み上げられた。道