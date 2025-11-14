関西私鉄4社の25年9月中間連結決算関西の大手私鉄4社の2025年9月中間連結決算が14日、出そろった。大阪・関西万博の来場者や訪日客により利用者が増え、4社全てが増益となった。阪急阪神HDの純利益は前年同期比5.9％増の538億円だった。万博による阪急・阪神線の利用増加に加え、プロ野球阪神タイガースのセ・リーグ優勝でスポーツ事業も好調だった。近鉄グループHDは、8.7％増の237億円だった。記者会見した笠松宏行取締役