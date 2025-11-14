前橋市の小川晶市長は14日のFM番組で、市職員とのラブホテル面会問題を巡り、市議会7会派が27日招集の市議会に不信任決議案を提出し、可決された場合の対応に関し「今の段階で結論が出ていない」と述べるにとどめた。