MVPを受賞したドジャースの大谷翔平選手のインタビュー中に赤ちゃんの泣き声が入っていたとしてSNSで話題となりました。大谷選手は日本時間14日、3年連続、自身4度目の満票でリーグMVPを受賞しました。受賞の瞬間大谷選手は「MLBネットワーク」の中継にリモートで出演し、妻の真美子さんや愛犬のデコピンらとともに家族で喜びを分かち合いました。今回の受賞についてコメントを求められると大谷選手は「すごく光栄ですし、ソト選手