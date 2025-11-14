ニンジンに、紫色の大根やカブ。「イット！」が取材した農園では、これらのカラフルな野菜に異変が起きていました。早速見せてもらったのは、収穫時期を迎えたニンジン畑です。本来なら最盛期を迎えているはずのニンジンですが、約2割から3割が小さいサイズのままだといいます。なぜなのでしょうか。小山農園・小山三佐男代表：9月の猛暑の影響で、タネをまいても発芽しなかった。土の温度が高くて。その影響で何回も（タネを）ま