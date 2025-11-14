茺田知事が新たに設けた高知県の特別職・官民連携推進担当の「参与」に任命した元・県議会議員の大石宗氏に11月14日、辞令が交付されました。県庁で茺田知事から元・県議会議員の大石宗氏に県の特別職として高知県政初のポジションとなる官民連携を推進する「参与」の辞令が交付されました。■茺田知事「任命の責任は私ですから、力を奮っていただきたい」■大石氏「知事の持たれている高知県に対する人口減少の