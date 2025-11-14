吉道 さゆり キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。小野 和久 気象予報士：お願いします。あす15日からの天気のポイントです。 小野：あす15日・土曜日は七五三です。15日・16日とも晴れて“七五三日和”でしょう。一方、週明けの18日・19日は、山地で積雪となる所がある見込みです。気象台の週間予報です。 小野：15・16日は晴れます。17日に前線が石川県内を通過した後、冬型の気圧配置になるでしょう。