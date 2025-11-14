災害対策基本法の改正を受けて、高知県は初めて市町村別の食糧などの物資の備蓄状況を公表しました。このうち、毛布など寝具の備蓄率が市町村全体で55％にとどまっていることが分かりました。2025年7月から施行された災害対策基本法の一部改正により、自治体は年に1回、物資の備蓄状況の公表が義務付けられました。県は、11月14日の南海トラフ地震対策推進本部会議で、2025年4月時点の市町村別の物資の備蓄状況を初めて公表しまし