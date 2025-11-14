「四川人社」微信（WeChat）公式アカウントによると、林業・草原分野の職階制度の改革をさらに深化させ、ジャイアントパンダ保護に携わる専門人材の育成体制を強化し、この分野の持続的な発展を促進するため、四川省人的資源・社会保障庁は省林業・草原局と協力し、全国で初めて「ジャイアントパンダ保護」職階評価専門を設立した。中国新聞網が伝えた。具体的な取り組みは以下の通り。（1）専門範囲の明確化「ジャイアントパンダ