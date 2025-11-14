「クレジットカードが不正に利用されているかもしれない」などと言われるなどして、高知市の50代の女性が約1800万円をだまし取られたことがわかりました。警察によりますと、2025年10月中旬、高知市の50代女性の携帯電話に＋から始まる電話番号から電話があり、カード会社を名乗る男から「あなたのクレジットカードが不正に利用されているかもしれない」などと言われ、その後、北海道警のサヤマを名乗る男から「