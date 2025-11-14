JR四国本社高松市浜ノ町 JR四国が14日、グループの2025年度第2四半期（4～9月）の決算が「増収増益」と発表しました。 営業収益は278億円で前年度より10億円増えました。あなぶきアリーナ香川のオープンや瀬戸内国際芸術祭の開催などで、運輸、飲食・物販、ホテル事業などの収益が増えました。 営業利益は45億円の赤字ですが、前年度より5億円改善しました。営業外損益は、国からの支援による