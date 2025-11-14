楽天入団が決まった花園大の藤原聡大投手＝14日、京都市楽天からドラフト1位で指名された花園大の藤原聡大（21）＝178センチ、73キロ、右投げ右打ち＝の入団が14日、決まった。京都市内で交渉し、契約金1億円、年俸1600万円で合意した。花園大の出身者として、初のプロ野球選手となる。最速156キロの直球を武器とする本格派。プロ1年目について「まずは初勝利」と目標を掲げた上で「160キロを目指し、その上で平均球速にこだわ