台湾・富邦ガーディアンズは14日、今季まで中日の1軍打撃コーチだった森野将彦氏（47）、ソフトバンクの4軍バッテリーコーチだった的山哲也氏（55）、21年まで楽天でコーチを務めていた酒井忠晴氏（55）の3人が、コーチとして入団することを発表した。台湾・富邦は7日に、オリックスなどで活躍した後藤光尊氏（47）が新たに1軍監督に就任することを発表していた。後藤氏はオリックスなどでの指導歴を経て、今季から同チーム