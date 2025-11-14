お笑いコンビ・エレキコミックのやついいちろう（５０）が１４日、自身のＳＮＳで、妻でタレントの松嶋初音（３８）が第１子を妊娠したことを公表した。やついはおなかが膨らんだ松嶋とのツーショット写真とともに連名の文書で「この度やつい家に新たな命がやってくることとなりました。年齢的なこともあり、皆様へのお知らせが遅くなったことお詫び申し上げます」と報告。「本日より結婚１２年目を迎え、よりパワーアップする