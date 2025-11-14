“世界を飾らない美しさで満たす”を掲げるジョンマスターオーガニックから、炭酸泡の心地よさを味わえる贅沢なバスボムが数量限定で登場しました。お湯に入れた瞬間に広がるやわらかなフローラルの香りと、じんわり温めてくれる炭酸ガスの心地よさが、日々の疲れをふっとほぐしてくれます。自然由来の優しい色合いと、ギフトにもぴったりな2種類のパッケージが揃い、冬のバスタイムをとびきり幸せに彩り