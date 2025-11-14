横田めぐみさんが北朝鮮に連れ去られて、あすで48年を迎えるのを前に、高市総理は“金正恩総書記と正面から向き合い、果敢に行動することで、具体的な成果に結びつけたい”と決意を語りました。高市総理「拉致問題の解決、一刻も一刻の猶予もない。そんな思いでございます。いま日朝の新たな実りある関係に向けて金正恩総書記と首脳同士で正面から向き合い、様々な状況に応じて果敢に行動することで、具体的な成果に結び付けていき