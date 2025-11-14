東芝は今年4月から半年間の決算を発表し、最終利益が前の年と比べておよそ3倍となりました。東芝が発表した今年4月から9月までの中間決算で、売上高は前の年の同じ時期と比べて横ばいだった一方、本業のもうけを示す営業利益は1154億円となり、最終利益はおよそ3倍（2.7倍）の3160億円になりました。営業利益と最終利益はメモリ事業を手放して以降、過去最高です。データセンター向けの需要が伸び、電気を届ける送配電などのエネル