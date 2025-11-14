高市首相は１４日の参院予算委員会で、伝統工芸品や食材などの地域産品の輸出を推進する考えを表明した。漆器や陶磁器、日本酒などは、欧州の富裕層を中心に人気が高まっており、海外の販路開拓を支援する。首相は予算委で「伝統工芸品など地場産業の付加価値向上や、世界への販路開拓を強力に支援するための方策を推進する」と述べた。政府は２０２６年度当初予算案に、関連事業費を盛り込む方針だ。内閣府は今年度から、伝