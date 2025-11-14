「大相撲九州場所・６日目」（１４日、福岡国際センター）横綱豊昇龍は若元春に敗れ、痛恨の２敗目を喫した。若元春が左に変化。はたき込まれた。まさかの形での敗戦に、豊昇龍は唇を噛み締め、館内はどよめきに包まれた。通算３つ目の金星となった若元春は「最近、立ち合いのスピードでもっていかれることが多かった。色々考えていた。普段あまり動かないので、緊張しました」と振り返り、取組前から決めていたことを明かし