ビジュアル系ロックバンドSHAZNAのボーカルのIZAMが14日、X（旧ツイッター）を更新。NHK紅白歌合戦出場への思いをつづった。SHAZNAは97年、メジャーデビュー曲「Melty Love」や、一風堂の楽曲をカバーした「すみれSeptember Love」などがヒットを記録。一躍人気アーティストとなったが、紅白には出場していなかった。この日、今年大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」の出場者が発表されたが、SHAZNAの名前はなかった。IZAMは「昨年