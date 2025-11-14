中国南方航空のC919機は現地時間11月14日午前1時15分（北京時間午前5時15分）、アラブ首長国連邦ドバイのアール・マクトゥーム国際空港に到着しました。11月17日から21日まで開催される2025年ドバイ航空ショーに参加します。航空ショー期間中、中国南方航空のC919を含む中国商用飛機（中国商飛）が生産する3機がお披露目されます。（提供/CRI）