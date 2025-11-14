秋の北信越大会で優勝した『帝京長岡』が明治神宮大会の初戦に臨み、エースが粘りのピッチングを見せました。 快晴の東京・明治神宮野球場。県勢としてじつに12年ぶりの明治神宮大会に臨むのは、全国大会初出場の『帝京長岡』。相手は四国大会を制した香川の英明です。 大事な初戦のマウンドは、1年生エースの工藤。中盤のキレのあるストレートを中心にスコアボードに0を刻みます。しかし3回、フォ