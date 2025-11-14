侍ジャパンの井端弘和監督と牧秀悟（DeNA）が14日、15日と16日に東京ドームで行われる『ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2025 日本 vs 韓国』に向けた記者会見に出席した。韓国メディアから「ドジャースの大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が来年3月のWBCに出場するか全世界で注目している。球団と選手と話は交わしたりしているのでしょうか」という質問が飛んだ。これに井端監督は「日本の人がざわつくのであれなんですけど」と