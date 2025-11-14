来シーズン、J2からの巻き返しをはかるアルビレックス新潟は、新しい社長に取締役営業本部長の野澤洋輔さんが就任すると発表しました。 さきほど会見で意気込みを語りました。 ■新社長に就任へ 野澤洋輔氏(46) 「素直にプレッシャーに感じているし、身が引き締まる思い。」 野澤洋輔さんは静岡県出身の46歳。現役時代はアルビに通算10年在籍し、ゴールキーパーとして200試合以上に出場し