アイドルグループ・アンジュルムが12日、ニューアルバム「Keep Your Smile！」のリリースを記念して、東京・池袋サンシャインシティで発売記念イベントを開催した。新アルバム「Keep Your Smile！」をリリースしたアンジュルム9人体制の?大作?アンジュルムは今年6月に伊勢鈴蘭（21）がリーダーに就任。8月には新メンバーの長野桃羽（15）＝福岡県出身＝が加入。現在は9人体制で活動する中でのアルバム発売となった。全19曲とい