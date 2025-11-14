福岡県警大牟田署は14日、大牟田市倉永付近の路上で13日午後4時ごろ、帰宅中の小学生女児が見知らぬ男からいやらしい言葉を掛けられる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は20歳くらいで身長170程度。金色短髪、白色パーカ、黒色ジャンパー、ジーパン、白色スニーカーを着用していたという。