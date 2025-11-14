１１月１４日に政府がとりまとめたのが、「クマ被害対策パッケージ」です。緊急的な対応としては、１３日から運用が始まった警察によるライフル銃を使用した駆除。そして、警察官や自衛官のＯＢに狩猟免許取得を促すことなどが挙げられています。また、中期的な対応として国が主導し、２０２６年の春から冬眠中や冬眠明けのクマの捕獲も行い、個体数の削減・管理をすることも示されました。人とクマのすみわけにつながるか注