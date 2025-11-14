森保一監督が率いる日本代表が11月14日、豊田スタジアムでガーナ代表と国際親善試合を戦う。豊スタで森保ジャパンが試合を行なうのは、2023年６月のエルサルバドル戦以来、約２年半ぶり。前回は中村敬斗の初ゴールなどで、６−０で大勝した。久々の代表戦で愛知の熱気が高まっている。最新版を含めた青いユニホームを着たサポーターが集結。日本代表のチームバスが止まった豊田市駅近くのホテルも、物凄い人だかりができていた