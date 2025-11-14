日本代表は11月14日、豊田スタジアムでガーナ代表と国際親善試合で対戦。この試合先立ち、スターティングメンバ―が発表された。ガーナ戦の先発メンバーは以下のとおり。GK早川友基（鹿島アントラーズ）DF谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）MF／FW南野拓実（モナコ／フランス）堂安 律（フランクフルト／ドイツ）上田綺世（フェイエノー