元プロ野球選手の中田翔氏が、YouTubeチャンネル『熱スギヤch【杉谷拳士 公式】』で9日に公開された動画に出演。自身の引退セレモニーでの稲葉篤紀氏の“ある行動”に「あれアカンで」とツッコミを入れた。中田翔氏○稲葉篤紀氏の号泣にツッコミ引退セレモニーで花束贈呈の際にサプライズ登場した栗山英樹氏と稲葉篤紀氏との再会について、中田氏は「いや、もう感情爆発よね。制御できなかった自分では」と当時の胸中を告白。そし