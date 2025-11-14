相次ぐクマ被害で連日の『緊急銃猟』です。14日朝、胎内市でわなにかかったクマが見つかり、人に危害を及ぼす可能性があるとして市が『緊急銃猟』を行い駆除しました。 檻の中に入っている1頭のクマ。 14日午前7時30分ごろ、胎内市下赤谷の空き地でわなにかかっている体長1m20cmのクマを住民が見つけ、市役所に通報しました。 ■クマを見た近隣住民 「発見者と3人で見たとき写真を撮っていたが、クマはうつ伏せになって小