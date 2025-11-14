女性に偏りがちな家事と子育てを、社会全体で取り組む長崎県を目指します。 県は家庭や企業を啓発する新たな取り組みとして『共家事・共育てウィーク』をスタートしました。 『共家事・共育て』は、女性に偏りがちな家事や子育てを夫婦をはじめ、家族や地域などみんなでシェアする考え方です。 県は14日～23日までの10日間を「共家事・共育てウィーク」として、啓発を行います。